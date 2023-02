Section 4 crowns wrestling champions during tournament at Visions Arena in Binghamton

BINGHAMTON, N.Y. (WBNG) - The Section 4 Championships were held on Saturday at Visions Veterans Memorial Arena in Binghamton. Here is the complete list of winners:

Boys’ - Division I:

102 - Peyton Hubbard (Chenango Forks)

110 - Ryan Ferrara (Chenango Forks)

118 - Dylan Mollo (Union-Endicott)

126 - Cody Dale (Horseheads)

132 - Tyler Ferrara (Chenango Forks)

138 - Ryan Massengale (Horseheads)

145 - Daniel Parker (Ithaca)

152 - Donavan Smith (Elmira)

160 - Liam Levantovich (Horseheads)

172 - Dikota Hamilton (Ithaca)

189 - Hunter Lavigne (Horseheads)

215 - Jaylon Yearwood (Union-Endicott)

285 - Qymani Vierra-Powell (Union-Endicott)

Boys’ - Division II:

102 - Maverick Beckwirth (Norwich)

110 - Darren Florance (Bainbridge-Guilford/Afton/Harpursville)

118 - Joey Florance (Bainbridge-Guilford/Afton/Harpursville)

126 - Gianni Silvestri (Tioga)

132 - Tyler Roe (Tioga)

138 - Caden Bellis (Tioga)

145 - Drew Macumber (Tioga)

152 - Anthony McMillen (Lansing)

160 - Ousmane Duncanson (Tioga)

172 - Mason Edwards (Norwich)

189 - Mateo Goodhue (Oneonta)

215 - Garrett Bidwell (Windsor)

285 - Kam Hills (Waverly)

Girls’ Division:

94 - Jay Karns (Oneonta)

100 - Sabrina Strauss (Union-Endicott)

107 - Isabella Phelps (Sidney)

114- RaeAnn Craft (Owego)

120 - Melodie Sutton (Marathon)

126 - Emily Sindoni (Tioga)

132 - Hailey Berry (Horseheads)

138 - Emily Sullivan (Chenango Forks)

145 - Maia Woertendyke (Oneonta)

152 - MayAnna Sindlinger (Horseheads)

165 - Kyah Nelson (Tioga)

185 - Keira DeVantier (Vestal)

235 - Alexis Durdon (Windsor)

