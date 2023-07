Costa Rica has the worst odds to win Group C at the 2023 Women's World Cup, at +50000. Its first game is on July 21 against Spain.

Costa Rica: World Cup Futures

Odds Overall Rank Group Rank Odds to Win +50000 27 3 Odds to Win Group C +50000 30 4

Costa Rica: Last World Cup Performance

Costa Rica didn't qualify for the 2019 World Cup.

Costa Rica: World Cup Schedule

Opponent Date Time Score Goal Diff Spain July 21 3:30 AM ET - - Japan July 26 1:00 AM ET - - Zambia July 31 3:00 AM ET - -

Costa Rica Roster

Name Age Number Club Fabiola Villalobos 25 20 Alajuelense (Costa Rica) Valeria Del Campo 23 5 - Daniela Cruz 32 8 - Maria Paula Porras 21 - Sporting FC (Costa Rica) Maria Coto 25 3 Alajuelense (Costa Rica) Yesmi Rodriguez 29 - Sporting FC (Costa Rica) Maria Paula Elizondo 24 - Saprissa FF (Costa Rica) Gabriela Guillen 31 2 Alajuelense (Costa Rica) Mariana Benavides 28 4 Saprissa FF (Costa Rica) Lixy Rodriguez 32 12 Club Leon (Mexico) Genesis Perez 18 24 University of Central Florida (United States) Noelia Bermudez 28 1 Alajuelense (Costa Rica) Daniela Solera 25 23 Sporting FC (Costa Rica) Priscilla Tapia 32 18 Saprissa FF (Costa Rica) Katherine Alvarado 32 16 Saprissa FF (Costa Rica) Carolina Venegas 31 9 Atlas FC (Mexico) Cristin Granados 33 15 Sporting FC (Costa Rica) Mariela Campos 32 - Saprissa FF (Costa Rica) Melissa Herrera 26 7 - Sofia Varela 25 - Club Santos Laguna (Mexico) Gloriana Villalobos 23 23 Saprissa FF (Costa Rica) Emilie Valenciano 26 13 - Alexandra Pinell 20 - Alajuelense (Costa Rica) Yerling Ovares Sequeira 21 - Sporting FC (Costa Rica) Sheika Scott 16 - Alajuelense (Costa Rica) Raquel Rodriguez 29 11 Portland Thorns FC (United States) Emily Flores 21 - Sporting FC (Costa Rica) Catalina Estrada 24 - Saprissa FF (Costa Rica) Maria Salas 20 19 - Priscilla Chinchilla 22 14 Glasgow City LFC (Scotland)

